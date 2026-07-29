Los jefes municipales compartieron una agenda de trabajo enfocada en el intercambio de experiencias de gestión y desarrollo regional.

Tras el reciente cierre de la Fiesta del Poncho, el intendente de la Ciudad Capital, Gustavo Saadi, recibió la visita institucional de su par de Tunuyán (Mendoza), Emir Andraos, con quien compartió una agenda de trabajo enfocada en el intercambio de experiencias de gestión y desarrollo regional.

Fuentes oficiales indicaron que el encuentro permitió estrechar vínculos entre ambos municipios y proyectar futuras cooperaciones. Sobre su paso por la provincia durante el fin de semana, el mandatario mendocino expresó: “Estoy muy contento y agradecido de la ciudad de Catamarca y de su intendente, Gustavo, que nos recibió. Pudimos asistir a la Fiesta del Poncho y nos hemos sentido muy cómodos; estamos sorprendidos por la cantidad de gente, por la organización y por el nivel jerárquico del evento. Pudimos contar un poco de nuestras bondades, tanto paisajísticas como gastronómicas y hoteleras, así que muy feliz de eso”.

Durante su estadía, los jefes comunales compartieron diversas actividades, entre ellas la participación en el escenario mayor de la fiesta y un recorrido por las instalaciones del Nodo Tecnológico. Al respecto, Andraos señaló: “El Nodo Tecnológico es un punto estratégico para la ciudad, avanzar en todo lo que tiene que ver con tecnologías y la modalidad 4.0 que se está viniendo”.

Para finalizar, agradeció el recibimiento: “Gracias a Gustavo y a toda su gente por la camaradería, y los esperamos en Tunuyán cuando quieran visitarnos”.

Los jefes municipales se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para promover el turismo, la cultura y la innovación.