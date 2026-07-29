El ministro valoró que se está llevando a cabo un operativo sin precedentes, con la participación de cerca de 200 personas, para rescatar a los turistas.

El Gobierno de la Provincia, junto a la Municipalidad de Fiambalá y la empresa Zijin-Liex, llevan adelante un operativo de rescate sin precedentes en la cordillera catamarqueña para asistir a los turistas que quedaron varados tras desoír las alertas meteorológicas emitidas por las autoridades. El despliegue involucra a cerca de 200 personas y maquinaria pesada.

Al respecto, el ministro Alberto Natella expresó que “estamos llevando adelante un operativo sin precedentes en plena cordillera para rescatar a todos los turistas. La cabeza del Gobierno está puesta en que todas las personas regresen sanas y salvas”.

Las tareas de rescate se realizan con maquinaria pesada aportada por empresas mineras y la Dirección Provincial de Vialidad, además del trabajo coordinado de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de Catamarca, Gendarmería Nacional, personal sanitario, rescatistas de montaña y equipos municipales.

Las difíciles condiciones climáticas obligan a avanzar con extrema precaución, ya que las bajas temperaturas, el hielo y los fuertes vientos dificultan el acceso a las zonas afectadas.

Alertas ignoradas

El funcionario confirmó que las excursiones fueron realizadas por distintas prestadoras turísticas, pese a las advertencias emitidas previamente por Defensa Civil y el Municipio de Fiambalá sobre el riesgo de intensas nevadas.

“Las alertas fueron emitidas en tiempo y forma. Hoy nuestra prioridad es salvar vidas, pero una vez superada esta situación habrá una investigación y las consecuencias que correspondan para quienes desobedecieron esas advertencias”, sostuvo.

Hay que mencionar que las prestadoras turísticas involucradas son de otras provincias y unas cuantas locales.