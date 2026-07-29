El ministro valoró que se está llevando a cabo un operativo sin precedentes, con la participación de cerca de 200 personas, para rescatar a los turistas.

El Gobierno de la Provincia, junto a la Municipalidad de Fiambalá y la empresa Zijin-Liex, llevan adelante un operativo de rescate sin precedentes en la cordillera catamarqueña para asistir a los turistas que quedaron varados tras desoír las alertas meteorológicas emitidas por las autoridades. El despliegue involucra a cerca de 200 personas y maquinaria pesada.

Al respecto, el ministro Alberto Natella expresó que “estamos llevando adelante un operativo sin precedentes en plena cordillera para rescatar a todos los turistas. La cabeza del Gobierno está puesta en que todas las personas regresen sanas y salvas”.

Las tareas de rescate se realizan con maquinaria pesada aportada por empresas mineras y la Dirección Provincial de Vialidad, además del trabajo coordinado de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de Catamarca, Gendarmería Nacional, personal sanitario, rescatistas de montaña y equipos municipales.

Las difíciles condiciones climáticas obligan a avanzar con extrema precaución, ya que las bajas temperaturas, el hielo y los fuertes vientos dificultan el acceso a las zonas afectadas.

Alertas ignoradas

El funcionario confirmó que las excursiones fueron realizadas por distintas prestadoras turísticas, pese a las advertencias emitidas previamente por Defensa Civil y el Municipio de Fiambalá sobre el riesgo de intensas nevadas.

“Las alertas fueron emitidas en tiempo y forma. Hoy nuestra prioridad es salvar vidas, pero una vez superada esta situación habrá una investigación y las consecuencias que correspondan para quienes desobedecieron esas advertencias”, sostuvo.

Hay que mencionar que las prestadoras turísticas involucradas son de otras provincias y unas cuantas locales.

Artículo anteriorEl Pasaporte Cultural cerró las vacaciones de invierno con una amplia participación de visitantes
Artículo siguienteSaadi recibió al intendente de Tunuyán en el Nodo Tecnológico
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor