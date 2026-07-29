En Catamarca se recaudó un total de $ 21.526.916, un 25% más que el año anterior.

Cáritas Argentina informó que en su Colecta Anual del 6 y 7 de junio, realizada bajo el lema “Cáritas Argentina, 70 años alentando la esperanza”, se recaudó un total de $4.670.002.407. La cifra representa un aumento de 53,90% respecto del año pasado.

“Este logro es una nueva muestra de la solidaridad de nuestro pueblo argentino, que, una vez más y en medio de un contexto difícil, pone de manifiesto su solidaridad para acompañar a los que más sufren”, expresaron desde la organización.

“Esta respuesta de la sociedad permite llevar esperanza a muchas familias, a la vez que nos reafirma en nuestra misión de seguir tendiendo puentes y oportunidades para superar la exclusión”, agregaron.

Finalmente, manifestaron su agradecimiento a “cada persona que acercó su donación, a las empresas que sumaron su apoyo, a los medios de comunicación que ayudaron a difundir nuestro mensaje y, muy especialmente, a los miles de voluntarios que a lo largo y ancho del país entregaron su tiempo y su corazón para hacer posible este resultado”.

Lo recaudado en la Colecta Anual permite sostener numerosos programas que promueven el desarrollo humano integral, vinculados a la educación, primera infancia, alimentación, trabajo, formación, adicciones, vivienda e integración social, que -junto a la ayuda inmediata y a la contención espiritual permanentes- se implementan en más de 3.500 espacios de Cáritas, en las 67 diócesis del país.

De este modo, Cáritas Argentina reafirma su compromiso de transparencia informando públicamente acerca de las donaciones recibidas, a la vez que invita a seguir alentando la esperanza durante todo el año a través de su página www.caritas.org.ar/sumate

En Catamarca

Asimismo, Cáritas Catamarca comunicó que el total recaudado en la diócesis catamarqueña es de $ 21.526.916.-, un 25% más que el año anterior.

Desde la institución eclesial agradecen de corazón a todas las personas que colaboraron con esta obra que tiene como destinatarios a los hermanos más necesitados. Así también manifiestan su gratitud a todos los voluntarios que se sumaron a esta tarea con tanta generosidad.

¿Cómo seguir colaborando?

Los canales de Cáritas para recibir donaciones permanecen abiertos durante todo el año: