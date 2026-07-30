En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, el Ministerio de Salud de la provincia brindó 916 atenciones en el Predio Ferial, y realizó 32 traslados a diferentes centros de salud.

A través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia) se dispusieron 5 puestos, un consultorio, un móvil prehospitalario, dos tráileres en El Patio y el Patio Cervecero, y un móvil en el escenario mayor.

Cada puesto contó con personal asistencial y no asistencial permanente, lo que permitió dar respuesta inmediata a las diferentes situaciones que se presentaron.

Además, se contó con equipamiento y medicación para atenciones médicas de baja, media y alta complejidad, y traslados.

Del total de 916 atenciones, 609 se realizaron en consultorio, 177 en El Patio, 69 en el Patio Cervecero, 48 en el móvil prehospitalario y 13 en el escenario mayor.

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