Teatro en el Pueblo Perdido, talleres en Casa de la Puna y Senderismo en El Jumeal

Durante este fin de semana, vecinos de la Capital y turistas participaron activamente de las diferentes propuestas recreativas y turísticas del ciclo “El Verano va con vos”, impulsado por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con una destacada concurrencia de público en cada una de las actividades.

Uno de los eventos más convocantes fue la función de “Cirilo, una aventura desopilante”, el espectáculo de teatro y clown que se presentó el sábado por la tarde en el Pueblo Perdido de la Quebrada, donde una gran cantidad de familias se dio cita para disfrutar de una obra lúdica, participativa y cargada de humor. Estuvo a cargo del actor Patricio Gómez de la Torre, quien generó una permanente interacción con el público, especialmente con niñas y niños, que participaron activamente de las escenas, risas y juegos, convirtiendo la función en una experiencia inolvidable.

En tanto, la Casa de la Puna fue escenario del taller gratuito de llavero en marroquinería, una actividad que también contó con muy buena respuesta del público, con cupos completos. Durante el encuentro, los asistentes trabajaron con cuero y aprendieron técnicas básicas de corte, armado y terminación, guiados por la tallerista Cristina Barreto. El taller permitió que cada participante se llevara su propia creación, en un espacio creativo y educativo compartido en familia.

Al finalizar la actividad, algunos de los participantes compartieron sus experiencias. Corina expresó: “Nunca había trabajado con cuero, me pareció muy lindo, la profe explicó todo muy bien. Es la primera vez que participo de un taller así y me interesó porque era algo distinto”. Por su parte, Mathyas comentó: “Fue bastante entretenido, muy bien explicado y con mucha ayuda de la guía. Vinimos en familia, siempre hacemos actividades juntos y aunque no teníamos experiencia, lo disfrutamos mucho”.

Otra de las alternativas turísticas que tuvo cupo completo fue la actividad de senderismo en luna llena, realizada el sábado por la noche en El Jumeal, a cargo de Trekking Los Puestos. La caminata inició desde la plazoleta de Combatientes de Incendios Forestales, recorriendo el perilago y ascendiendo hasta la cima de la montaña. Durante el trayecto, los participantes pudieron disfrutar de una experiencia única, observando la ciudad iluminada por la luna llena. El grupo se mostró muy satisfecho y emocionado por la vivencia.

Para conocer la agenda completa de actividades del ciclo “El Verano va con vos”, se invita a consultar la web www.sfvc.travel o seguir las redes sociales oficiales: SFVC Turismo.