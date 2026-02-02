La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho de Catamarca fue elegida en Panamá como evento del año y recibió el premio internacional Pasaporte Abierto, otorgado por la Organización Mundial de Periodismo Turístico en una ceremonia realizada la noche del 30 de enero en la Ciudad de Panamá.

El Poncho, posicionado ya como la fiesta popular más grande de Argentina, suma este nuevo reconocimiento internacional por su edición 2025, que tuvo 1,4 millones de visitas en sus 10 jornadas a lo largo del mes de julio y un importante movimiento turístico para la provincia.

“Esta distinción nos llena de orgullo porque el Poncho es parte de lo que somos, de nuestra historia, de nuestras manos artesanas y de una cultura que se transmite de generación en generación. Es un logro colectivo, que habla de Catamarca, de nuestra identidad y de una celebración que crece y se proyecta sin perder sus raíces”, destacó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

Por su parte, Daiana Roldán, ministra de Cultura, Turismo y Deporte y responsable de la organización de este mega evento cultural y turístico señaló: “Inmensamente feliz, gracias a todo el equipo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Somos un equipo con muchos objetivos por cumplir aún, tomamos con mucha humildad este reconocimiento que nos desafía para seguir trabajando más y mejor por nuestra fiesta. Gracias a todos los catamarqueños que, con orgullo, hicieron crecer esta fiesta. Ya nos estamos preparando para una nueva edición inolvidable. Los esperamos a todos en Catamarca del 17 al 26 de julio”.

Los premios Pasaporte Abierto reúnen a comunicadores, creadores de contenido, instituciones y proyectos turísticos de distintos países, con el objetivo de reconocer trabajos que aportan mirada crítica, sensibilidad social, creatividad y compromiso con los territorios.

La edición 2025 se destacó por la diversidad geográfica de los proyectos premiados. En el caso de la categoría “evento del año”, la Fiesta del Poncho fue nominada junto a otros seis eventos importantes de Latinoamérica y se quedó con el galardón. La postulación fue presentada por la periodista Débora Valeria Ruiz, del medio Infoturismo Argentina, quien cubrió la Fiesta del Poncho el año pasado y la destacó en su postulación como “una celebración emblemática que articula identidad, cultura y turismo”.