Música

Van Morrison lanzó un nuevo single: “Only A Song” que ya podés escuchar en todas las plataformas.

“Only A Song” canaliza el amor de Van Morrison por el blues, el R&B, el jazz y el soul en un sonido dinámico y absolutamente contemporáneo, demostrando que sigue siendo un artista íntegro y distinguido.

Por otra parte, “Latest Record Project: Volume 1” se lanzará el próximo 7 de mayo en formatos de doble CD, deluxe-CD, triple vinilo y digital.

Este álbum se encamina hacia un sentimiento romántico. La temática principal es un testimonio directo sobre la vida contemporánea. Es una postura que aborda la vida desde un estilo práctico como relata en “Dead Beat Saturday Night”: “Sin vida, sin conciertos, sin elección, sin voz“.

Dos de sus canciones, “Love Should Come With A Warning” y “Mistaken Identity”, cuentan con letras que fueron escritas con el gran Don Black. Morrison se acercó a Black después de escuchar algo en su balada pop de 1969. Esto llevó a Black a escribir “Mistaken Identity” que, paradójicamente, es la canción más autobiográfica del álbum.

Lo que “Latest Record Project: Volume 1” demuestra claramente es que si realmente querés apreciar el arte de Van Morrison, hay que escuchar lo que actualmente está haciendo, porque nunca se detiene.

Tatiana Roust