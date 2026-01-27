En el marco de la Campaña de Prevención del Dengue, la Municipalidad de Valle Viejo, a través del área de Salud y Acción Social, llevará adelante un nuevo operativo de descacharrado en el distrito San Isidro, con el objetivo de reducir los criaderos del mosquito transmisor y fortalecer las acciones de cuidado de la salud comunitaria.

El operativo se desarrollará en los barrios 17 de Octubre, 22 Viviendas, 140 Viviendas y Loteo Jalil, y contará con la participación de distintas áreas municipales, en articulación con el Hospital Dr. Dermidio Herrera y Defensa Civil.

Según el cronograma establecido, el martes 27 de enero los vecinos deberán disponer en la vía pública los cacharros y materiales en desuso, mientras que el miércoles 28 de enero, a partir de las 16:00 horas, se realizará el retiro de la chatarra por parte de los equipos municipales.

Entre los materiales que podrán descartarse se incluyen latas, tachos, trozos de plásticos y lonas, botellas, bidones cortados, baldes, neumáticos y todo objeto en desuso que pueda acumular agua, principal factor de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Desde el Municipio se solicita la colaboración de la comunidad, remarcando que la prevención del dengue es una responsabilidad compartida y que estas acciones resultan fundamentales para proteger la salud de vecinos y vecinas, especialmente en la temporada estival.

La Municipalidad de Valle Viejo reafirma su compromiso con la prevención, el trabajo territorial y el cuidado integral de la salud pública, impulsando políticas activas que promuevan entornos más seguros y saludables para toda la comunidad.