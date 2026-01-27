Las intervenciones están previstas en los barrios Alcira Sur, 50 Viviendas Sur, Gastronómicos, 20 de Marzo, Piñón Fijo, 40 Viviendas Sur, 54 Viviendas Sur, Juan Domingo Perón, CGT y Chacarita.

El Ministerio de Salud de la provincia continúa reforzando las acciones territoriales para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como Dengue, Zika y Chikungunya, a través de operativos de control focal y eliminación de criaderos.

Durante esta semana, brigadas de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis, en trabajo conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, recorrerán distintos sectores de la ciudad con tareas casa por casa.

Los operativos de control focal se desarrollarán desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, en doble turno: de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas. Las intervenciones están previstas en los barrios Alcira Sur, 50 Viviendas Sur, Gastronómicos, 20 de Marzo, Piñón Fijo, 40 Viviendas Sur, 54 Viviendas Sur, Juan Domingo Perón, CGT y Chacarita.

Estas acciones apuntan a detectar y eliminar posibles criaderos de mosquitos en patios y alrededores de las viviendas, además de brindar recomendaciones a las familias sobre medidas de prevención.

En paralelo, el jueves 29 de enero se llevará a cabo un operativo de descacharrado en el barrio Villa Eumelia, en el horario de 8 a 13 horas, donde se retirarán elementos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en focos de reproducción del vector.

Desde el área de Salud solicitaron a la comunidad colaborar con el ingreso de los agentes sanitarios, quienes estarán debidamente identificados, para garantizar un control más efectivo dentro de los domicilios.

Advirtieron además que el cronograma podría sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas.