Por cuarto año consecutivo, Valle Viejo no cuenta con un lugar donde realizar el Festival de Doma y Folklore.

Integrantes de agrupaciones gauchas de Valle Viejo piden por la vuelta de eventos relacionados con la actividad, como jineteadas, destrezas criollas y desfiles tradicionales en el Anfiteatro “Atuto Mercau Soria”. A su vez, solicitan que aquéllos sean declarados como una actividad deportiva y cultural de Valle Viejo.

Aseguran que, al no realizarse estos eventos, se ven perjudicados desde animadores, payadores, tropilleros, instituciones, artesanos, sonidistas, jinetes, pilcheros, que necesitan volver a la actividad. Cabe destacar que por cuarto año consecutivo Valle Viejo no tendrá el Festival de Doma y Folklore.

No encuentran respuestas por parte de la intendenta Susana Zenteno y que se están organizando para hacer sentir el reclamo. “No podemos hablar con la intendenta Zenteno, nos cansamos de ir a la municipalidad, pero no nos atiende. Nos estamos organizando entre todas las agrupaciones gauchas para manifestarnos y pedir que vuelvan las jineteadas, que por muchos años se hicieron en Valle Viejo y que fueron declaradas de interés por el Concejo Deliberante, no así por el municipio, que también debería hacerlo”, agregó.

El Predio Destruido

El Anfiteatro Atuto Mercau Soria, espacio donde se desarrollaba el Festival de Doma y Folklore y otros eventos públicos masivos, ubicado sobre la avenida Felipe Varela (ex-Ruta 38), en Valle Viejo, muestra escaso mantenimiento. El escenario fijo con el que contaba el predio está desmantelado, las oficinas que oficiaban de boleterías se encuentran destruidas, los baños en mal estado, las gradas despintadas y el campo con malezas altas.