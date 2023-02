JUICIO

Tal como pasó en la jornada de ayer, este viernes faltan testimonios en el juicio por las compras directas. Está confirmado que hoy no prestará declaración Pablo Córdoba Molas, el exsecretario de Desarrollo Social que sucedió a Víctor Brandán en el área. No fue ubicado. Aunque escandaloso, no es novedoso: como ocurrió en la primera jornada de testigos, ayer solo cinco de los nueve que habían sido ofrecidos llegaron hasta el Tribunal y el resto no pudo ser localizado.

Viene pasando con los primeros testimonios que la reconstrucción de los hechos se volvió una tarea complicada por los casi 20 años transcurridos desde el hecho denunciado.

Fuente: El Chasqui Digital