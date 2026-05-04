En una jornada cargada de emoción y orgullo cívico, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo llevó a cabo el pasado jueves un acto histórico que combinó la jura de un nuevo grupo de servidores públicos con la puesta en valor de instalaciones en su sede.

De esta manera, el presidente de dicha institución, Alfredo Gómez junto a la Comisión Directiva, cuerpo activo, brigada infantil y aspirantes, recibieron a autoridades nacionales, provinciales, municipales y vecinos de la comunidad chacarera para participar de las distintas actividades programadas.

Estuvieron presentes el Director de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie; el Director Nacional de Control de Bomberos, Fernando Molas; Vicepresidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Ricardo Alcalde; el Comandante de Reserva de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Carlos Nuñez; el presidente de la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, José Rinald;el Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, Gustavo Álvarez; presidentes de cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia; el Secretario de Seguridad, Gastón Venturini; el senador nacional Flavio Fama, el senador provincial MArio Gershani; la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno y todos los concejales del departamento, director de Defensa Civil de la provincia de Catamarca, Walter Zárate; el director de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, Damián López, Autoridades y Banda de la Policía de la Provincia, de Gendarmería, Ejército Argentino, autoridades del Servicio Penitenciario, referentes del área Programática de Salud, entre otros.

Asimismo estuvieron presentes representantes del Instituto Provincial de la Vivienda y a Vialidad Provincial a quienes el presidente Alfredo Gómez agradeció especialmente por el apoyo brindado.

Un hito para la seguridad departamental

La ceremonia, realizada en el cuartel ubicado en Villa Dolores, marcó el inicio de una nueva etapa para la institución. El evento incluyó el Juramento de Honor, entrega de atributos, reconocimiento a autoridades nacionales, provinciales y departamentales que apoyaron el trabajo de la asociación chacarera, presentación del nuevo equipamiento, recorrida por las nuevas instalaciones consistentes en habitaciones para el descanso de bomberos y bomberas, sanitarios para cada género, sala de informática, el Patio de Banderas con cinco nuevos mástiles y la puesta en valor de toda la base de Operaciones “Cóndor” (veredas, caminería con adoquinado, señalética, etc.)

El momento más emotivo, además de la ceremonia de jura, consistió en el minuto de silencio para los bomberos caídos en acción, el reconocimiento a los miembros de la Comisión Directiva Lidia Brito y Alfredo Atienza, fallecidos el año pasado y el recuerdo y agradecimiento al fundador de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca y ex presidente de la misma, Dr. Julio Cabur, recientemente fallecido, por su trabajo y su entrega a la causa bomberil.

El valor de la vocación

Durante los discursos, las autoridades destacaron que un cuartel fortalecido se traduce en una «comunidad mejor protegida».

Alfredo Gómez destacó: “este día, sumamos nuevos camaradas para cuidar a nuestros vecinos y también, presentamos estas obras que forman parte del fruto de mucho trabajo y dedicación. En solo un año tuvimos más de 600 asistencias, de todo tipo, lo que nos ubica entre los cuarteles con mayor acción en la emergencia. Eso nos motiva a ir mejorando, porque nuestra comunidad nos necesita, activos, comprometidos y con vocación de servicio”.

Por su parte Santiago Hardie destacó el trabajo de los bomberos de Valle Viejo: “ uno ve la evolución de este cuartel, eso demuestra que cuando se trabaja y se pone empeño, las cosas se consiguen. Con Catamarca trabajamos muy bien, por eso les agradezco porque mas allá de las cuestiones políticas, uno entiende que la emergencia no debe distinguir a la política, sino en ese momento hay que mirar a quien necesita y llegar rápido, de manera eficiente sobre todo cuando los recursos no son suficientes”.

Los nuevos egresados, correspondientes a distintas camadas, que venían capacitándose desde 2022 en algunos casos, se integran ahora a la tarea de velar por las familias chacareras y de algunos sectores del Valle Central.

La jornada concluyó con una muestra de destrezas bomberiles y un brindis de camaradería entre familiares, autoridades y el flamante cuerpo activo.