Desde la flamante Comisión Directiva, en la persona de su presidente Mariano Menéndez, quien afirmó «Un compromiso que volvemos a asumir con mucha responsabilidad y trabajo para seguir creciendo y dejar a Catamarca, entre las mejores instituciones de ajedrez del país».

Comisión directiva 2026-2028

– Presidente: Menéndez, Mariano

– Secretario: Varela, Mauricio

– Tesorero: Dusso, Rubén

– Vocal 1: Aldeco, Federico

– Vocal 2 : Cuello, María

– Vocal 3: Medina, Jorge

– Vocal Suplente: Zabaleta, Carlos

– Revisor de cuentas: Narvaez, Norma Beatríz

– Revisor de cuenta suplente: Luna, Martín

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