Desde la flamante Comisión Directiva, en la persona de su presidente Mariano Menéndez, quien afirmó «Un compromiso que volvemos a asumir con mucha responsabilidad y trabajo para seguir creciendo y dejar a Catamarca, entre las mejores instituciones de ajedrez del país».
Comisión directiva 2026-2028
– Presidente: Menéndez, Mariano
– Secretario: Varela, Mauricio
– Tesorero: Dusso, Rubén
– Vocal 1: Aldeco, Federico
– Vocal 2 : Cuello, María
– Vocal 3: Medina, Jorge
– Vocal Suplente: Zabaleta, Carlos
– Revisor de cuentas: Narvaez, Norma Beatríz
– Revisor de cuenta suplente: Luna, Martín