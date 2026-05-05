La Casa de la Mujer fue sede de un Taller de Sensibilización en Perspectiva de Género, organizado por la Dirección Provincial de Mujeres, Género y Diversidad y la Dirección de Salud Mental, cuyo objetivo fue trabajar en la confección de un flujograma y o protocolo de trabajo para operadores/as de las líneas de atención 135 y 200144.

“Hace tiempo que venimos trabajando con Salud en distintos dispositivos de manera articulada, y en esta ocasión mantuvimos reuniones previas para poder optimizar el trabajo arduo y silencioso que hacen nuestras operadoras y operadores de las Líneas 135 de Salud Mental y la 200144 de Violencia de Género, poder intercambiar experiencias y sobre todo fortalecer la asistencia a las mujeres, varones y diversidades”, explicó Belky Pennise Zavaley, directora de Mujeres, Género y Diversidad.

Por su parte, Gabriela Yurquina, psicóloga de la Dirección, subrayó la importancia del encuentro entre las dos líneas que asisten al padecimiento de las personas, “porque tenemos muchas cosas en común y porque es necesario el intercambio de recursos para ayudarlas y también fue un momento de revisión de los equipos sobre los impactos que observamos en los acompañamientos”.

Carolina Álvarez, directora de Salud Mental, sostuvo que la capacitación entre operadores/as de la Línea 135 sobre violencia de género, servirá para elaborar un protocolo entre los Ministerios de Salud y Gobierno, a través de la dirección de Salud Mental y el Hogar Warmi.

Por el Hogar Warmi (Línea de atención 200144) participó Marcela Gómez, quien destacó el hecho de poder articular la funcionalidad de ambas líneas para poder subsanar algunos obstáculos como equipos y organismos que abordan las violencias.

“La reunión se realizó en Casa de la Mujer, donde también se contiene y asesora a mujeres y diversidades que son víctimas de violencia. Buscamos con el equipo de la Casa, además, que las mujeres recuperen su autoestima, y tengan las herramientas para mejorar su vida”, manifestó Mirtha Aranda, asesora de la Casa, al cierre de las alocuciones.