El Gobierno de Catamarca puso en marcha una mesa de trabajo para avanzar en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, en una iniciativa que busca modernizar el sistema judicial y adecuarlo a las demandas actuales.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y la asesora general de Gobierno, Mara Murua, y reunió a representantes de la Corte de Justicia, la Universidad Nacional de Catamarca, la Asociación de Magistrados, el Senado provincial, la Cámara de Diputados y el Colegio de Abogados.

En la reunión se acordó iniciar un proceso de reforma con un cronograma de trabajo definido. El objetivo central será avanzar hacia una justicia más cercana a la ciudadanía, más humana y con mayor agilidad en la resolución de causas.

Entre los principales lineamientos se planteó fortalecer la oralidad, mejorar la organización de los procesos judiciales y sumar herramientas eficaces que permitan brindar respuestas concretas, sin afectar las garantías constitucionales.

Otro de los ejes abordados fue la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, en línea con avances que ya comenzaron a aplicarse en otros códigos procesales vigentes en la provincia.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la modificación del Código Procesal Penal será un proceso integral y participativo, construido junto a todos los actores del sistema judicial, con el objetivo de consolidar una justicia moderna, eficiente y acorde a los desafíos actuales.

*Participación institucional*

Del encuentro participaron el secretario de Coordinación, Leandro Quiroga Barros; la secretaria de Justicia y Participación Ciudadana, Laila Saleme; además de equipos técnicos y funcionarios del área, entre ellos el director de Justicia, Emilio Montalva, y el secretario de Reinserción Social, Santiago Ahumada.

También estuvieron presentes los ministros de la Corte de Justicia, Jorge Rafael Bracamonte, Fernanda Rosales Andreotti y Verónica Saldaño; los jueces de Control de Garantías, Cecilia Mas Saadi y Lucas Vaccaroni; y los camaristas Luis Guillamondegui y Marcelo Soria, quienes además integran las cátedras de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCa.