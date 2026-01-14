El Cine Teatro Valle Viejo será escenario de un nuevo ciclo cultural dedicado al cine nacional. Bajo el nombre “Costumbres argentinas”, la propuesta se desarrollará del viernes 16 al domingo 18 de enero, con entrada libre y gratuita, y está destinada a todo el público de Valle Viejo y zonas aledañas.

La iniciativa forma parte de un programa cultural y social que busca garantizar el acceso al cine argentino y a la cultura, especialmente a sectores que no siempre cuentan con estas propuestas. Sin fines comerciales ni de lucro, el ciclo se plantea como una acción de inclusión cultural y fortalecimiento del encuentro comunitario, revalorizando al cine como experiencia colectiva.

Durante las tres jornadas se proyectará una destacada selección de películas nacionales reconocidas por su calidad artística y su impacto cultural. El ciclo incluye Esperando la carroza, El secreto de sus ojos y Relatos salvajes, obras que atraviesan distintos géneros y reflejan aspectos centrales de la identidad y la idiosincrasia argentina.

Las funciones se desarrollarán con el siguiente cronograma: a las 18 hs “Esperando la carroza”, a las 20 hs “El secreto de sus ojos” y a las 22.30 hs “Relatos salvajes”, ofreciendo al público distintas opciones para disfrutar del cine nacional a lo largo de la jornada.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad y tendrá lugar en el Cine Teatro Valle Viejo, ubicado en la Plaza del Aborigen. Los horarios y detalles pueden consultarse a través de las redes sociales del cine teatro. Una propuesta que invita a encontrarnos con nuestras historias y a seguir fortaleciendo el valor del cine argentino como herramienta cultural y social.