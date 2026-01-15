El joven Tiago Gómez, de 15 años y jugador juvenil de la Asociación Catamarqueña de Ajedrez, participó el pasado sábado del Torneo Rápido de los Sábados, organizado por el Club Torre Blanca en Buenos Aires, uno de los clubes más importantes del país.

Gómez logró un destacado 12° puesto entre 30 y 40 jugadores, medirse con rivales de alto nivel y sumar experiencia en su carrera. “Esto lo veo como una oportunidad para ganar experiencia y volver más fuerte”, aseguró el joven ajedrecista.

El jugador explicó a Catamarca Despierta cómo nació su pasión por el ajedrez: “Ganarle a mis compañeros ya no me parecía suficiente, así que empecé a mirar torneos en redes sociales en los que me pudiera sumar”. Sobre la experiencia en Buenos Aires, destacó: “En el club se nota mucho el nivel juvenil, había nenes de 10 o 11 años con nivel de maestro, y se siente como una familia unida”.

Gómez también comparó el ajedrez en Buenos Aires con el de Catamarca: “Aquí los profesores tienen años de experiencia, maestros titulados y clases diarias; la organización también es más profesional que en nuestra provincia”.

El catamarqueño resaltó la importancia del apoyo familiar y de su entorno: “Mi familia siempre me apoya, y dentro de la asociación tengo muchos amigos y profesores que me acompañan, como Mariano Menéndez, que además es presidente de la Asociación Catamarqueña”.

Sobre su mensaje a otros jóvenes que quieren empezar a jugar ajedrez, Tiago dijo: “El ajedrez no es tan aburrido ni tedioso; una vez que le agarrás la mano, se vuelve divertido e interesante. En nuestra provincia somos como una familia y todos son bienvenidos”.

Con su participación en Buenos Aires, Gómez suma experiencia internacional y se prepara para volver a Catamarca más fuerte y confiado, listo para seguir creciendo en el ajedrez juvenil.