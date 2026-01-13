La falsa percepción de seguridad que rodea al vapeo volvió a quedar bajo la lupa. En una entrevista con Sergio Gómez Quintana en el programa Antes de Todo de Radio Boing, el reconocido neumonólogo Daniel Buljubasich desmitificó la idea de que los cigarrillos electrónicos sean una alternativa saludable al tabaco convencional. El especialista alertó sobre la existencia del EVALI, una entidad médica ya tipificada que refiere al daño pulmonar agudo y potencialmente fatal causado directamente por el uso de estos dispositivos.

“El daño por el uso crónico todavía no lo conocemos del todo porque no pasó el tiempo suficiente, pero ya vemos casos de deterioro pulmonar gravísimo”, explicó Buljubasich. El médico comparó esta situación con lo que ocurrió décadas atrás con el cigarrillo común, cuando la industria negó los daños durante años. Además, mencionó patologías como la bronquiolitis obliterante, conocida popularmente como “pulmón de pochoclo”, que destruye la estructura pulmonar de manera irreversible.

Uno de los puntos más preocupantes que destacó el especialista es la estrategia de las tabacaleras para reconvertir su negocio. Al utilizar saborizantes con gusto a chicle o frutas, logran que el producto parezca un juego o una golosina, facilitando el ingreso de chicos de 13 o 14 años al mundo de la adicción. “Necesitan que la gente se vuelva adicta para que siga consumiendo; la nicotina tiene ese único objetivo”, sentenció el neumonólogo en Radio Boing.

Buljubasich también advirtió sobre las nuevas tendencias que asoman en el mercado, como las bolsitas de nicotina que se absorben por la boca y el tabaco calentado. Según su visión, estos productos forman parte de una reconversión industrial que busca eludir las prohibiciones vigentes, presentándose como opciones “limpias” que, en realidad, esconden la misma toxicidad de siempre.

A pesar de que la comercialización de cigarrillos electrónicos está prohibida, el médico denunció la facilidad con la que se consiguen en locales comerciales y estaciones de servicio de la región. “Se vende una sustancia prohibida bajo la vista de todos”, lamentó. Para el experto, la supuesta utilidad del vapeo para dejar de fumar es otra mentira de la industria, ya que la mayoría de los usuarios termina cayendo en un consumo dual de tabaco y dispositivos electrónicos.

La charla cerró con un mensaje de alerta para los padres en este 2026: lo que hoy parece una distracción inofensiva con olor a vainilla podría convertirse en una tragedia respiratoria en el corto plazo. El “pulmón de las palomitas de maíz” ya no es una rareza médica, sino una realidad que golpea a una generación que empezó a vapear por moda y terminó en una guardia