En medio de la campaña electoral, el intendente de Los Altos, Raúl Barot, salió a responder con firmeza a lo que calificó como “una nefasta campaña de difamación y calumnias”, luego de que un militante opositor, allegado al candidato a intendente Jerez, radicara una denuncia en su contra, la cual ya fue difundida por algunos medios de comunicación.

El jefe comunal sostuvo: “Con mentiras y falsas denuncias no se hace política. ¡Basta de violencia política en Los Altos! Esta presentación carece de pruebas y solo busca espacio en la prensa. Estoy tranquilo y siempre a disposición de la justicia, porque sé que no hay ningún elemento que sustente semejante acusación”.

Barot denunció además que la oposición recurre a maniobras de desprestigio que nada aportan al debate democrático: “El pueblo de Los Altos está cansado de escraches, calumnias y campañas montadas desde radios no autorizadas, contratando periodistas solo para atacarnos. Estas acciones no hacen más que generar división, violencia y alterar la paz social que nuestro pueblo merece”.

El intendente también remarcó la importancia de elevar la calidad del debate electoral: “Hoy más que nunca necesitamos candidatos que presenten propuestas concretas para los vecinos y no que basen su campaña en difamar a la gestión y a las personas. La política debe ser una herramienta para construir, no para destruir”.

Finalmente, Barot anunció que avanzará con acciones judiciales contra los responsables: “Voy a instar ante la justicia una causa por falsa denuncia. Debe quedar claro que quienes creen que pueden lanzar acusaciones sin fundamento y sin consecuencias, tendrán que responder ante la ley”.

Con indignación, pero también con un mensaje de responsabilidad institucional, Raúl Barot volvió a insistir en que su compromiso es seguir trabajando por el desarrollo y la paz social en Los Altos: “Nuestro pueblo no merece contiendas electorales violentas. Merece unidad, gestión y soluciones a sus problemas”.