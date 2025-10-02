LOS CANDIATOS DE “PRIMERO CATAMARCA” AFIRMARON QUE “HAY MUCHAS COSAS QUE NO PUEDEN RESPONDER”

Durante su visita al departamento Andalgalá, los dirigentes del frente electoral “Primero Catamarca” volvieron a desafiar a los candidatos de las otras fuerzas políticas a que se sometan a un debate público. En tal sentido, lamentaron la respuesta del candidato del oficialismo, Fernando Monguillot, quien eludió la propuesta y afirmaron que “tanto el oficialismo como los candidatos de La Libertad Avanza tienen miedo de debatir, porque no pueden dar respuestas a muchas de las acciones de los oficialismos a los que representan”.

Rubén Manzi y José Jalil Colomé continúan recorriendo el interior de la provincia. Durante este martes y miércoles estuvieron visitando Andalgalá reuniéndose con vecinos y dirigentes, acercando la propuesta del frente electoral. Allí tomaron conocimiento de la respuesta de Fernando Monguillot respecto del desafío que lanzaron la semana pasada para realizar un debate de las principales categorías. El candidato del oficialismo esquivó el desafío señalando que sería bueno que los debates estén contemplados en la Constitución, pero que ahora son “oportunistas”.

“Lo que sucede es que tanto Monguillot como los candidatos de La Libertad Avanza tienen miedo de debatir, básicamente porque Monguillot no debe tener las respuestas convenientes para explicar cuál será su comportamiento en el Congreso, si va a obedecer a lo que le mande a hacer Raúl Jalil, o si va a ser responsable con el compromiso hacia los ciudadanos de Catamarca; si va a debatir o si le van comer la lengua los ratones como al diputado López Rodríguez; si se va a esconder en el despacho para favorecer las leyes que le convienen a Milei, como hicieron los diputados oficialistas cuando se debatieron leyes sensibles para los argentinos”, advirtió Manzi, quien también apuntó a LLA al señalar que sus candidatos “tampoco pueden respuestas coherentes que expliquen ni la crueldad de las políticas de Javier Milei con los sectores más vulnerables, ni las gravísimas acusaciones de hechos de corrupción. Repetir que se trata de ‘operaciones’ no alcanza ante la contundencia de las acusaciones”.

Por su parte, Jalil Colomé puso énfasis en la contradicción de Monguillot de pedir que se incorporen los debates a la Constitución, pero negarse a debatir aduciendo oportunismo. “Si realmente cree que los debates son tan importantes que debieran estar escritos en la Constitución, ¿por qué lo esquiva ahora?”, se preguntó el candidato a Diputado Nacional. “El liderazgo democrático requiere transparencia, compromiso real con la provincia, y capacidad para defender públicamente nuestras posiciones; esto sólo se prueba en debate público”, advirtió. Y agregó: “Está claro que sólo quiere zafar, sea porque no tiene propuestas substanciales, carece de las capacidades requeridas para el cargo, o sólo planea en obedecer a las órdenes del gobierno aún si perjudican a Catamarca”, sentenció. “Le desafío a demostrar su compromiso democrático aceptando el debate que propusimos desde Primero Catamarca, para que explique independientemente, sin ayudas, sus propuestas, y demuestre si está preparado para el cargo que pretende ostentar”, finalizó.