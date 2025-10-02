Miembros de la Unión Eucarística Reparadora (UNER) de Catamarca participaron de la Convivencia Nacional de la Familia Eucarística Reparadora (FER), que se llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre en Casa Betania de La Falda, provincia de Córdoba.

Las jornadas se vivieron en un clima sinodal con la participación de representantes de todo el país.

En plena Asamblea Nacional, la UNER Catamarca celebró fraternalmente el 17º aniversario de su llegada a la Diócesis de Catamarca. “Damos gracias a la Santísima Trinidad y a María Santísima por tantas gracias recibidas durante estos años. Y rogamos que sigan renovando las gracias para servir a la Iglesia con este don tan preciado de acompañar a Jesús en el sagrario”, manifestaron sus integrantes.