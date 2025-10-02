El Encuentro Nacional e Internacional de Coros que se realizó del 22 al 28 de septiembre en diferentes escenarios de la ciudad, recibió a más de 700 voces entre talleristas, coros locales, agrupaciones vocales y talleres de canto

A pesar de las inclemencias del tiempo, el evento se pudo realizar con total normalidad y pudo desplegar su programación de nueve conciertos corales en 7 escenarios diferentes de la ciudad, incluyendo la Glorieta de Plaza 25 de Mayo, la Plaza Virgen del Valle, el Teatro Calchaquí, la Catedral Basílica, la Iglesia San Francisco, el Cine Teatro Catamarca y un gran cierre en CATA ( la ex casa de gobierno). Además, el evento conto con una oferta de cinco talleres de capacitación y recibió a coros nacionales, que disfrutaron de cenas, música y baile en la Sociedad Italiana.

“Catamarca da la nota” en números

El encuentro de coros que nació como un proyecto autogestivo de la mano de la Lic. Natalia Brizuela Cesar continua luego de 16 años con la misma visión, promover el canto coral y la cultura en general, capacitar y perfeccionar a través de los talleres que ofrece:

Al respecto dijo: “Después de 16 años todo este trabajo toma dimensión cuando uno lo puede traducir en números y así poder entender la importancia y la incidencia de mi querido “Catamarca Da La Nota”. Fueron 7 días de conciertos, 5 talleres de capacitaciones, 9 conciertos corales y musicales, 7 escenarios diferentes, 30 agrupaciones entre coros nacionales, coros locales y talleres de canto, 150 coreutas de otras provincias, mas de 700 voces en escena, y más de 60 personas que trabajaron en el encuentro, sin olvidar la hotelería y otro número que no hemos contabilizado fueron las salas y espacios llenos de público, estamos felices por eso” manifestó la organizadora.

Cabe recordar que todos los conciertos fueron con entrada libre y gratuita y las familias pudieron disfrutar de todos los espacios de la programación.

El Encuentro es organizado por la Lic. Natalia Brizuela Cesar liderando el Grupo Orange- grupo de gestión cultural- con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad Capital, la Secretaría de Gestión Cultural de Catamarca, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad Capital y la Dirección General de Cultura de la Municipalidad.

En la 16ª edición participaron:

“Coro Árabe de la Sociedad Sirio Libanesa.” Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar (Catamarca)

Taller De Canto Los Canarios: Valeria Navarro/ Alejandra Sposari/ Pablo Nanini / Claudia Robles/ Marílu Triguero/ Juan Carlos Leguizamón / Gastón Suarez. Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

“Coro de Niños Taller Infantil” del Conservatorio Mario Zambonini. Director: Prof. Lucas Gomez (Catamarca, capital)

“Taller de Canto y Técnica vocal- Niños” de la Escuela de Vocación Artística EVEA directora: Prof. Lorena Carrizo (Catamarca, capital)

“Taller de Canto y Técnica vocal- Adultos” de la Escuela de Vocación Artística EVEA directora: Prof. Lorena Carrizo (Catamarca, capital)

Coro “Taller De Canto del Conservatorio Mario Zambonini”. Directora: Prof. Hilda Geraldo (Catamarca, capital)

“Coro Voces Blancas de Haycama. Director: Prof. Facundo Lujan (Huaycama, Catamarca)

Taller de Canto Los Canarios: Silvia Herrera /Mariela Villafañez/ Gabriela Vargas/ Florencia Aibar/ Maria Del Carmen Villalba/ Viviana Sotomayor. Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

“Coro Municipal de Niños Y Niñas.” Directora: Prof. Cecilia Colla (Catamarca)

Taller De Canto Los Canarios : Elias Diaz / Marie Gonzalez/ Sandra Farias/ Adriana Rivas/ / Victor Carrizo / Lili Montoya Directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

“Coro de Niños Taller Infantil” del Conservatorio Mario Zambonini. Directora: Prof. Cecilia Colla (Catamarca)

“Coro Infancia Lirica”. Directora: Lic. Isabella Zaffi ( Catamarca, capital)

Coro “Taller de Canto kids del Instituto Guillermo Hood”. Director : Prof. Gonzalo Huanel ( Catamarca, Capital)

Taller De Canto Los Canarios: Ruben Melnik/ Silvia Barrientos/ Mili Montivero/ Anita Barrionuevo/ Valeria Perez / Anto Melnik directora: Lic. Natalia Brizuela Cesar

“Coro Cuerdaxcuerda”. Director: Prof. Eduardo Sassian (Barrio de Flores-CABA )

“Coro de Mayores Fray Mamerto Esquiu”. Director Prof. Adolfo Olmos (Catamarca, Capital)

•“Coro Municipal De Valle Viejo” director: Prof. Fernando Nelson Villagra (Valle Viejo)

• “Coral Cantando Ando» Directora: Prof. Marta Morelli (Catamarca, Capital )

“Carnavacopla”. Director: Prof. Armando Molas (Catamarca, capital)

“Coral Piedras Moras” director: Prof. Facundo Cretton (Almafuerte, Córdoba)

Coro “Coral Evea” director: Prof. José Flores (Catamarca)

“Coro Municipal de Cosquín”. Director: Lic. Santiago Olmos Ayala (Cosquín Córdoba)

Coro “Catamarca Góspel Choir”. Directora Lic. Natalia Brizuela Cesar (Catamarca)

“Coro Takina Coral” director Prof. Juan Carlos Romero (Mendoza. capital)

“Coro EnCanto” directora: Prof. Alejandra Seimandi (Córdoba Capital)

“Coro Masculino de la Catedral”. Director: Prof. Exequiel Andrada (Catamarca, Capital)

“Coro Academia Con Brío”. Directora: Prof. Ana Carolina Rojas (Catamarca)

Apertura a cargo del taller de canto Los Canarios: Marie Gonzalez/ María del Carmen Villalba/ Gabriela Vargas/ Antonella Melnik y Adriana Rivas, junto al «El Arribeño Ballet» Director: José Aballay (Catamarca, Capital)

“Coro Universitario”. Director: Prof. José Espíndola (Catamarca, capital)

Orquesta Colaborativa del Ministerio de Educación (conformada por las sedes orquestales de la Esc. N°199 «San Jorge» y Esc. N°428 «Dr. Enrique Ocampo») director: Gozalo Nieva ( Catamarca, Capital )

“Iniciación al canto” Conservatorio Provincial Maestro Mario Zambonini directora: Prof. Danisa Brizuela (Catamarca, capital)

Grupo Vocal Pirca, integrado por Hernán Cisneros, Marcelo Guaras, Marcelo Córdoba, Lucas Gómez Manuel Nieto Ortiz, Osvaldo Hansen

Cierre a cargo del Kali Barrionuevo y su banda (Catamarca)

TALLERES DE CAPACITACION

Taller “En la búsqueda creativa de los recursos expresivos y la puesta en escena” Prof. Juan kosako (Catamarca)

Taller “La Enseñanza Musical para personas ciegas. Sistema musical Braile Prof. Eduardo Sassian (Buenos Aires)

Taller “El cuerpo de la Voz. Identidades sonoras desde una perspectiva holística” Prof. Alejandra Seimandi (Córdoba)

Taller “El Eco de tu voz. El arreglo para grupos vocales”• Prof. Pablo Olaz (Catamarca)

Taller “Voces En Escena” Prof. Luciana Cabrera (Tucumán)