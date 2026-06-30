En un hecho trascendental para el desarrollo del oeste catamarqueño, se llevó a cabo la firma del acta de inicio de obra para la recuperación y pavimentación de la histórica Cuesta de Zapata, un proyecto largamente esperado por las comunidades de la región y que marcará un antes y un después en materia de conectividad, integración y crecimiento.

El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, junto a los intendentes de Londres, Roberto Rodríguez, y de Belén, Cristian Yapura, además del ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.

La iniciativa representa una de las obras de infraestructura más importantes para la región y es el resultado de una firme decisión política del Gobierno de la Provincia de continuar impulsando proyectos estratégicos que promuevan el desarrollo territorial. La recuperación y pavimentación de la histórica Cuesta de Zapata permitirá mejorar significativamente la circulación entre los departamentos del oeste, fortaleciendo los vínculos entre Tinogasta, Londres, Belén y otras localidades, favoreciendo además la integración social, económica y productiva.

Más allá de su impacto vial, la obra constituye una apuesta concreta al futuro de la región. La recuperación de este emblemático corredor potenciará el turismo, facilitará el transporte de la producción local, impulsará el comercio y generará nuevas oportunidades para las familias del oeste catamarqueño, consolidando una vía estratégica para el crecimiento y la competitividad del territorio.

Durante la jornada, el intendente Ernesto Andrada destacó la importancia del proyecto y el compromiso del Gobierno provincial para concretar obras de gran envergadura en un contexto complejo para la inversión pública.

“En este momento tan difícil para el país, donde hacer obras públicas resulta cada vez más complejo, quiero destacar la firme decisión política del gobernador de impulsar proyectos trascendentales como este. Son obras que transforman comunidades, generan desarrollo y mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Este era un sueño de los tinogasteños y hoy se hace realidad gracias a una gestión que apuesta al crecimiento y al futuro de todo el oeste catamarqueño”, expresó.

También participaron del acto el diputado nacional Sebastián Nóblega, la senadora provincial Pamela López, el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, ministros, concejales, funcionarios provinciales y municipales, además de vecinos y vecinas que acompañaron este acontecimiento histórico para la región.

Con el inicio formal de esta obra, la histórica Cuesta de Zapata comienza una nueva etapa. Su recuperación y pavimentación representan mucho más que una mejora vial: simbolizan la integración regional, el fortalecimiento de la infraestructura estratégica y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo de todo el oeste catamarqueño.