Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, suscribió un convenio de cooperación con Posco Argentina para fortalecer las acciones de prevención y seguridad vial destinadas a trabajadores y proveedores que se trasladan hacia los proyectos mineros ubicados en la puna catamarqueña.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el secretario de Seguridad, Gastón Venturini; y representantes de Posco Argentina, encabezados por Song Siyoung, director del Departamento de Seguridad e Higiene de la empresa. También participaron Florencia Leañez y Estefany Bejarano Campos (Departamento de Seguridad e Higiene); Anahí Barros (Responsable de Catamarca Dpto. de Seguridad e Higiene); y Patricio Saseta (Líder de la Oficina de Catamarca).

La iniciativa consolida una agenda de trabajo conjunta entre el sector público y el privado con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los desplazamientos vinculados a la actividad minera y promover una movilidad más segura en los principales corredores de la provincia.

Como parte del convenio, se instalarán puntos de registro mediante códigos QR en puestos de control estratégicos utilizados por vehículos afectados a la actividad minera. La herramienta forma parte del Programa de Responsabilidad Vehicular que impulsa Posco Argentina y permitirá optimizar el monitoreo de los viajes de larga distancia.

A través de este sistema, los conductores podrán registrar información sobre el estado del vehículo, las condiciones de circulación y otros aspectos vinculados a la seguridad del recorrido. Estos datos facilitarán un seguimiento preventivo de los desplazamientos y permitirán una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier eventualidad.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que la articulación entre el Estado y el sector privado constituye una herramienta clave para fortalecer las políticas de prevención, reducir riesgos en las rutas y consolidar una cultura de seguridad vial enfocada en el cuidado de las personas, especialmente en los corredores de acceso a los proyectos mineros de la puna.