La secretaria de Salud Mental y Adicciones, Florencia Acosta, dio inicio a la primera sesión del 2026 de la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones (CEPISMA), órgano, que se conforma en el marco de la Ley 5.644 que prevé la representación de diversos organismos públicos para unificar criterios operativos, optimizar recursos del Estado y abordar problemáticas complejas de forma interdisciplinaria.

La CEPISMA tiene como objetivo planificar, diseñar y coordinar las políticas públicas de prevención y asistencia de salud mental y adicciones y asegurar la protección de los derechos humanos de las personas con padecimientos de la salud mental en la provincia.

En este contexto, Julieta Lobo Molina, directora de Políticas Asistenciales en Salud Mental y Adicciones, explicó que “hoy nos reunimos en la apertura de la CEPISMA de este año, contamos con la incorporación de nuevos actores, lo que nos pone muy contentos porque esto permite una participación más amplia en los trabajos”.

Asimismo, agregó que “el año pasado armamos y construimos el reglamento interno, del cual participaron todos los actores que nos acompañaban en ese momento, para comenzar a delimitar la CEPISMA, al ser un espacio en construcción es importante la participación de todos, por eso hoy volvemos a retomar esos puntos que son iniciales”.

En este sentido, Lobo Molina señaló que “en esta primera jornada socializamos el reglamento interno de la Comisión, además pusimos en conocimiento sobre los puntos que prevé la Ley en cuanto a la construcción y ejecución de este espacio”.