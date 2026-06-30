El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de Catamarca, dispuso la baja de oficio de 11 unidades del transporte urbano de pasajeros que excedían la antigüedad máxima permitida por la legislación provincial. La medida alcanza a colectivos pertenecientes a las empresas Cooperativa de Trabajo de Transporte San Fernando Ltda., El Nene SRL y La Rubí SRL, que deberán retirarlos de circulación en un plazo de 15 días.

Las unidades alcanzadas

La resolución dispone la baja de seis colectivos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo de Transporte San Fernando Ltda., cuatro unidades de El Nene SRL y una unidad de La Rubí SRL. Según las actuaciones administrativas, superan la antigüedad permitida por la Ley Provincial de Transporte.

Las empresas fueron notificadas y contarán con un plazo de quince días para retirar definitivamente esas unidades de circulación.

Renovación de la flota

La decisión obliga a las empresas prestatarias a avanzar en la renovación de parte de su flota para garantizar la continuidad del servicio sin reducir frecuencias ni afectar a los usuarios.

Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que el transporte público constituye un servicio esencial y que debe prestarse bajo condiciones de seguridad, continuidad, regularidad, eficiencia y calidad, por lo que el cumplimiento de los límites de antigüedad establecidos por la normativa resulta un requisito indispensable.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca reforzar los controles sobre el estado del parque automotor y avanzar en un proceso de modernización del sistema de transporte urbano, priorizando la seguridad de los pasajeros y el cumplimiento de la legislación vigente.