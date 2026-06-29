Se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, organizado en dos turnos de cinco días corridos para garantizar la continuidad de los servicios estatales.

El Gobierno de Catamarca oficializó el receso administrativo invernal para la Administración Pública Provincial, que se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, organizado en dos turnos de cinco días corridos para garantizar la continuidad de los servicios estatales. El esquema alcanza a la Administración Central y a los organismos descentralizados y autárquicos.

De acuerdo con la normativa, los agentes podrán acceder al beneficio en uno de los siguientes períodos:

-Del 13 al 17 de julio

-Del 20 al 24 de julio.

La distribución del personal quedará a cargo de los responsables de cada organismo, quienes deberán organizar los turnos de manera proporcional para asegurar el normal funcionamiento de las dependencias públicas.

Para acceder al receso, los agentes deberán acreditar una antigüedad mínima de seis meses en la Administración Pública Provincial y haber prestado servicios efectivos durante más de cuatro meses en el presente año.

La disposición también alcanza a los beneficiarios de becas y al personal contratado bajo la modalidad de locación de obra, quienes quedarán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo durante el período que determinen las autoridades de cada área.

El Gobierno provincial invita a los Poderes Legislativo y Judicial, a los municipios y a los organismos nacionales con asiento en Catamarca a adherir a las disposiciones del decreto.