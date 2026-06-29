El diputado provincial del MID, Javier Galán, anunció la creación de un banco de medicamentos basado en donaciones de vecinos. La iniciativa, que busca asistir a quienes no pueden costear sus tratamientos, recaudando fármacos de uso delicado como metformina, insulina, psicotrópicos y antihipertensivos.

Según el legislador, los remedios se clasifican por fecha de vencimiento y diagnóstico antes de ser entregados.

Por ello, el colegio de médicos de la provincia no dudo en citar al diputado para pedir explicaciones en reunión urgente el 30 de junio. En su nota oficial, la entidad advirtió que la iniciativa “colisiona con el marco normativo vigente” y recordó que su deber es velar por la seguridad de los pacientes. Señaló que la distribución informal de fármacos compromete la salud pública y viola leyes nacionales como la 16.474 y la 17.565.

El Colegio de Farmacéuticos calificó la propuesta como “un flagrante delito” contra la legislación profesional. Su vicepresidente, José Lescano subrayó que la manipulación, conservación y dispensa de medicamentos son atribuciones exclusivas de farmacéuticos en establecimientos habilitados. “Incluso los de venta libre deben ser adquiridos en farmacias”, afirmó, y adelantó que el área legal de la institución analiza acciones judiciales.

El diputado Galán defendió públicamente su iniciativa y aseguró que busca dar respuesta a la falta de acceso a tratamientos. “Nunca fue para generar conflictos, sino para atender una necesidad real”, expresó. Además, anunció que presentará un pedido de informes al Ejecutivo provincial y propondrá la creación de una Mesa Provincial de Acceso a los Medicamentos.