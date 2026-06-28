Red Star buscará seguir alimentando páginas de la historia del Básquetbol Catamarqueño, cuando desde las 20.00 de este domingo, visite al Club Bartolomé Mitre en Misiones, por el partido 2 de la serie de Cuartos de Final del InterConferencias del NOA-NEA, en la Liga Federal.

En el cotejo inicial, el estrellado cayó de local por 85 a 74, en lo que fue un partido complejo para los dirigidos por Rodrigo Soria, que debieron chocar con la diferencia de centímetros en la Zona de la pintura.

El conjunto de nuestra provincia tendrá a 11 jugadores disponibles para hoy: con Juan Herrera (promedia 14.7 puntos por partido), Gabriel Sosa (13.6) Mateo Codigoni (15 por match), Andrés Alderete (14), Matías Cuenca (11.7). También estarán: Bautista Ogas, Luciano Sánchez, Gustavo Nieva, Alan Senteno, Ignacio Soto y Francisco Bonader.

El equipo llegó el sábado, pudo entrenar a la tarde, y lo hizo nuevamente esta mañana, en la puesta a punto, camino al cruce de esta noche, a las 20.00, que contará con la transmisión en VIVO de BásquetPass.

Soria, la cabeza del grupo de trabajo, expresó que «hay que corregir errores cometidos en el primer partido, ya lo vengo machacando (sic) y machacando desde el inicio de semana, y ahora lo trabajamos acá. También dijo: «Intentaremos tomar buenos lanzamientos, no perder la identidad del equipo, y ser verticales cuando podamos».

El match, con un clima frío y de lluvia en el contexto de Posadas, se jugará en el estadio de Bartolomé Mitre; y contará con el arbitraje de Chaparro y Ríos; y la transmisión en VIVO de BasquetPass; en donde si el equipo de Catamarca (formado íntegramente por jugadores locales), consigue el éxito, forzará la serie al 3er juego, pautado para lunes, en el mismo lugar, pero a las 21.00.