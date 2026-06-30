El Ministerio de Desarrollo Social, en trabajo articulado con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, continúa llevando adelante el Programa de Asistencia para Personas en Situación de Calle, con el objetivo de brindar una respuesta rápida, integral y humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad durante la temporada de frío.

El dispositivo contempla el trabajo coordinado de equipos sociales, sanitarios y de emergencia, que realizan la detección y abordaje en territorio, la evaluación médica previa al ingreso a refugios nocturnos y el acompañamiento integral en salud física y mental.

Además, el programa incluye dispositivos de contención y seguimiento para personas con consumos problemáticos, acceso a controles médicos, vacunación, testeos preventivos y acompañamiento terapéutico, fortaleciendo una estrategia de cuidado con enfoque de derechos.

Ante las bajas temperaturas, se solicita la colaboración de la comunidad para dar aviso sobre personas en situación de calle que requieran asistencia.

Si observás a alguien en esta situación, enviá un mensaje de WhatsApp al 383-4033835 para activar el protocolo de asistencia correspondiente.