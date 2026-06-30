Este lunes, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, participó de las festividades en honor a San Pedro. También estuvieron presentes el diputado nacional Sebastián Nóblega; la senadora Pamela López; los intendentes Ernesto Andrada (Tinogasta), Cristian Yapura (Belén); el párroco Javier Cisterna, entre otras autoridades.

Las celebraciones se dieron en un marco de fe y devoción de todo el pueblo fiambalense en la Iglesia de San Pedro, que lució totalmente refaccionada. En el lugar se realizó pintura en general, arreglo de tirantes y vigas deterioradas, reparación de cubierta de techo, veredas perimetrales, cambio de mármoles en el altar, electricidad e iluminación.

Esta Iglesia es uno de los monumentos históricos más importantes de Catamarca y una de las principales atracciones de la Ruta del Adobe, ya que fue construida en el año 1770 por iniciativa del capitán Domingo Carrizo. En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Su estructura está hecha con grandes adobes, barro, paja y madera de algarrobo y conserva un campanario bajo, un atrio cercado y pinturas coloniales de la escuela cuzqueña del siglo XVIII.

La leyenda

La tradición cuenta que Domingo Carrizo trajo la imagen de San Pedro desde el Alto Perú (actual Bolivia) después de soñar que el santo quería acompañarlo. Durante el viaje, un fuerte viento zonda habría ocultado a sus perseguidores, considerado el primer milagro del santo. Ya en Fiambalá, la mula que transportaba la imagen se negó a avanzar, interpretándose que ese era el lugar elegido para construir la iglesia.