Desde Fiambalá, el gobernador Jalil destacó el avance de obras con fondos provinciales, anticipó proyectos de ley y se refirió al proyecto político que tiene junto a Corpacci y Saadi.

«Estamos en Fiambalá. Tengo una reunión con la Cámara de Turismo», inició el mandatario, poniendo el foco en el desarrollo regional. En este sentido, Jalil elogió el avance de los trabajos viales que se sostienen en el interior. Por otro lado, ante la consulta de la dificultad de llevar adelante las obras en un escenario de ajuste nacional, el gobernador respondió: «Empezamos el asfalto en la Cuesta de Zapata. Nosotros estamos usando los fondos de las regalías [mineras] y estamos llevando la energía al último departamento que es Antofagasta de la Sierra. Yo calculo que en unos tres meses llega a Laguna Blanca», precisó respecto del destino de los recursos extractivos. Asimismo, remarcó que la provincia está «reactivando obras de infraestructura como el Puente del Pantanillo».

Jalil se mostró optimista con la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete de la Nación. «Nosotros siempre hemos tenido un buen diálogo con Diego. Esperemos seguir teniendo la misma relación que hemos tenido hasta ahora. Indudablemente hay sectores que están funcionando bien, como la minería, ganadería o agroindustria. Y otros sectores que cuesta más. En ese sentido, estamos a punto de firmar un convenio, que también va a ser importante, sobre todo, para Tinogasta», anticipó.

Consultado específicamente sobre si la llegada de Santilli podría traducirse en el retorno de los fondos para obras comprometidas por la Nación, Jalil aseguró que la Provincia se ha mantenido ejecutando trabajos para evitar su paralización. «Nosotros estamos reactivando las obras de infraestructura en el barrio 140 Viviendas en Valle Viejo. También el Puente del Pantanillo. Este mes vamos a terminar una escuela técnica en Santa María. Allí también nos estamos preparando para inaugurar el puente más largo del NOA», detalló.

«Somos una provincia ordenada, sin deudas. Somos un proyecto político muy serio junto con Lucía y Gustavo», señaló. Bajo esa premisa, confirmó que la ampliación del Hospital San Juan Bautista «también está dentro del plan de obras», aclarando que, aunque al principio estaba designado para ser ejecutada con fondos nacionales, ahora se financiará con fondos provinciales.

«Creo que Catamarca desde que asumió Lucía ha sido muy prudente en el manejo de las cuentas públicas y también en la infraestructura. Hemos negociado un convenio con el Banco Nación que va a ser muy importante para Tinogasta. Por ahora no podemos adelantar nada», señaló.

«Hemos tenido varios meses muy complejos, pero ahora la caída de la recaudación ha parado un poco y eso refleja la actividad económica», sostuvo. Sin embargo, señaló: «Fueron diez meses muy complejos en los que se pudo trabajar conjuntamente con el Poder Judicial y Legislativo».

Por otro lado, el gobernador anticipó tres iniciativas legislativas para después del receso de invierno. «Ahora después de julio vamos a enviar tres iniciativas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que los empleados públicos puedan ir a trabajar en el sector privado, que es algo que ya pueden hacer en algunos ministerios como el de Minería, manteniendo su puesto de trabajo», explicó. A este proyecto de transición laboral regulada se sumarán otros dos: «También una iniciativa sobre la minería y [la otra] un retiro voluntario».

Finalmente, de cara al mediano plazo, Jalil ratificó el protagonismo minero de Catamarca: «Vamos a tener cuatro plantas más de carbonato de litio con Posco, Galán, la ampliación de Rio Tinto y Galaxy». En contraposición, reconoció las dificultades del comercio local. Asimismo, aseguró que habrá una asistencia extra para planes sociales: «El Plan Arraigo y de Inclusión Social van a tener un extra más». Por otro lado, se refirió a la dura situación del comercio local: «El comercio también está sufriendo el e-commerce, es decir, lo que es virtual o a través de redes sociales. Estamos hablando con el BNA para ver si logramos una financiación para deudas con tarjetas de crédito», concluyó.

Fuente gentileza Mañana Central streaming.

foto. Archivo