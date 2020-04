18 abril, 2020 18:39

Una enfermera fue brutalmente atacada a golpes por uno de sus vecinos al volver del trabajo por miedo al coronavirus. El hombre ya fue detenido.

Una enfermera volvió del trabajo y fue atacada a golpes por un vecino: le tiró desinfectante en la cara

La cuarentena obligatoria aumentó la paranoia de mucha gente y en las últimas semanas ocurrieron reiterados casos de escraches contra trabajadores de la salud para que abandonen sus hogares por miedo a que pudieran infectar a sus vecinos. Ahora la violencia alcanzó otro nivel, ya que una enfermera fue brutalmente atacada por un hombre, que incluso le tiró un desinfectante en la cara.

La víctima se llama Gabriela Sotelo y trabaja como auxiliar de gerontología. Hace unos días volvió a su departamento, ubicado en el barrio porteño de Caballito, y sufrió el violento ataque que quedó registrado con un celular. En las imágenes se la ve tirada en el suelo señalando el pote de desinfectante, mientras otra mujer le grita al vecino: “¿Qué le hiciste en la cara, hijo de puta?”. “Yo no hice nada, la única provocadora es ella”, intenta defenderse él.

(Video: Crónica TV)

Más tarde, en diálogo con Crónica TV, la enfermera contó que este vecino también agredió a su madre y a sus hijas: “Se llama Cristian Hernán, no digo el apellido por una cuestión legal. Ya hice la denuncia y fue detenido por seis policías”.

“Me voy a trabajar con miedo”

“Me voy a trabajar con miedo, no quiero dejar sola a mi mamá y mis hijas, no sé que puede llegar a hacerles” agregó. Aunque dejó en claro su compromiso con su trabajo: “No me voy a bajar de este barco, el que está afuera de lugar es él”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá