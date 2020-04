18 abril, 2020 18:41

El conductor del programa de espectáculos Intrusos, Jorge Rial, reveló una dolorosa experiencia que vivió durante una operación sin anestesia.

“Me agarraron de atrás con una toalla”: Jorge Rial contó detalles sobre su traumática operación

El periodista y conductor de Intrusos, Jorge Rial, compartió una dolorosa y traumática experiencia que vivió cuando era chico. Durante el programa, el equipo entrevistó a través de un móvil a Graciela Alfano quien recordó su infancia: “Una nena abandonada, maltratada, que pasaba días enteros sin comer”, lamentó la ex vedette.

En dicho contexto, Alfano dio detalles sobre un doloroso paso por el quirófano: “A los seis años me sacaron las amígdalas en una operación con anestesia local”, contó la ex vedette en vivo.

“Yo estaba despierta sentada y veía cómo me sacaban las amígdalas por la boca. Tragué mucha sangre. Recuerdo que vomité cuando volví a la cama. Estaba sola y me asistían las enfermeras”, agregó Alfano y su duro relato revivió un traumático recuerdo de Jorge Rial.

“Es una cuestión generacional. Yo la escucho a Graciela y somos generacionalmente parecidos. Hay cosas que habla ella y me veo a mí”, comenzó diciendo el conductor y agregó: “En esa puta operación de amígdalas vos tuviste la suerte de que te pusieron anestesia, a mí no me la pusieron…”.

“Me agarraron de atrás con una toalla”: Jorge Rial contó detalles sobre su traumática operación

Y recordó, ante el asombro de los panelistas de Intrusos: “A mí me agarraron con una toalla de atrás, me abrieron la boca y con una tenaza me las sacaron. A mí ni anestesia me pusieron”.

Rodrigo Lussich le preguntó por qué y Jorge Rial fue contundente: “Porque era así. A veces los viejos conectaban desde la violencia, vaya uno a saber por qué. Por cultura… Un médico me hizo la operación”.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá