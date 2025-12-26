El hecho ocurrió este jueves en la capital catamarqueña. La mujer fue trasladada de urgencia a la Maternidad 25 de Mayo, mientras especialistas reiteran recomendaciones ante el aumento de estos accidentes durante épocas de calor.

Una mujer embarazada debió ser trasladada de urgencia a la Maternidad Provincial 25 de Mayo, en la ciudad Capital de Catamarca, luego de sufrir la picadura de un alacrán en el ojo, un hecho que generó preocupación y volvió a encender las alertas sanitarias.

Según trascendió, el episodio ocurrió en la tarde de ayer, cuando la joven, que cursa un embarazo, fue atacada por el arácnido. Tras lo sucedido, fue llevada de inmediato a la guardia del centro asistencial, donde recibió la atención médica correspondiente.

Si bien los alacranes están presentes durante todo el año, especialistas advierten que su población suele incrementarse durante los períodos de altas temperaturas, lo que aumenta el riesgo de accidentes, especialmente en zonas urbanas.

Qué son los alacranes

Los alacranes, también conocidos como escorpiones, son artrópodos invertebrados que, según la especie, pueden resultar peligrosos para la salud humana. Algunas variedades pueden provocar envenenamientos graves e incluso letales, aunque se trata de accidentes prevenibles y tratables si se actúa con rapidez.

Cómo se produce el envenenamiento

El envenenamiento ocurre a través de la picadura del aguijón, mediante el cual el alacrán inyecta el veneno que ingresa al organismo. La lesión suele presentarse como una pequeña marca circular, acompañada de hinchazón y hematoma.

Síntomas más frecuentes

El síntoma principal es un dolor agudo e intenso en el lugar de la picadura, que puede extenderse hacia el tronco. También pueden aparecer enrojecimiento, hormigueo y, en algunos casos, la denominada «piel de gallina«.

En niños, es más común la aparición de excitación, temblores generalizados y llanto persistente.

Cuando el envenenamiento se generaliza, pueden presentarse síntomas sistémicos como taquicardia, dificultad respiratoria, salivación, lagrimeo y temblores. En cuadros más graves, se suman vómitos, diarrea y alteraciones cardíacas.

Qué hacer ante una picadura

Ante un accidente con un alacrán, es fundamental consultar de manera inmediata. Se recomienda colocar hielo en la zona afectada para aliviar el dolor mientras se traslada a la persona a un centro de salud. De ser posible, se sugiere llevar el escorpión para su identificación.

Tratamiento

Ante la sospecha o confirmación de envenenamiento, la persona debe ser derivada de urgencia a un hospital de referencia, donde será evaluada y, si corresponde, se aplicará el antiveneno antiescorpiónico, que permite neutralizar la toxina.

Medidas de prevención

Para evitar el ingreso de alacranes a las viviendas y prevenir accidentes, se recomienda: