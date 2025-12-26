El Ministerio de Salud de la provincia brinda asistencia durante los 365 días del año, a toda la comunidad catamarqueña. Uno de los servicios de gran importancia para el sistema de salud pública, es el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Cabe mencionar que este servicio realizó 41339 atenciones durante el año 2025; del total de atenciones 31279 atenciones son en territorio, es decir en el lugar donde se encuentra el o la paciente. Mientras que 10060 son traslados a diferentes centros de salud, públicos o privados, según la gravedad de los casos y la necesidad de atención especializada.

El SAME es un servicio vital en varias ciudades del país que ofrece ambulancias y atención médica de urgencia las 24 horas; es el sistema público de respuesta ante urgencias y emergencias médicas, tanto individuales como colectivas.

Brinda atención prehospitalaria, traslados y cuenta con bases operativas, ambulancias y personal capacitado para actuar rápidamente; se solicita en casos de emergencias médicas, accidentes o problemas de salud que requieran atención inmediata.