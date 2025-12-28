En su paso por el departamento Ambato, el gobernador Raúl Jalil, junto al vicegobernador Rubén Dusso; el intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, participó de la inauguración de una serie de obras de infraestructura urbana que mejoran la calidad de vida de los vecinos y fortalecen los espacios públicos de la localidad.

Uno de los trabajos habilitados fue la puesta en valor de la Plaza de las Madres, donde se realizaron caminerías, cartelería, instalación de luminarias LED, colocación de mobiliario urbano y un parquizado completo. La obra incluyó además la construcción de un aljibe que se abastece con agua de vertiente natural, incorporando una solución sustentable para el cuidado y mantenimiento del espacio verde.

𝗠𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮𝘀

En el marco de la recorrida, las autoridades también inauguraron el asfaltado de la calle Los Malvones, una intervención de 250 metros lineales que permite cerrar el circuito céntrico y mejorar la circulación vehicular en uno de los sectores más transitados de la localidad.

Finalmente, se habilitó el adoquinado del pasaje Las Achiras, una obra que abarcó 600 metros cuadrados e incluyó la colocación de adoquines, iluminación LED y veredas, brindando mayor seguridad y accesibilidad para los vecinos.

𝗢𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗦𝗝𝗕

En contexto de fin de año, Raúl auguró un buen 2026 y se comprometió a “seguir trabajando, siempre prudentemente”. Confirmó la continuidad de las mejoras en el Hospital San Juan Bautista, que ahora está con fondos provinciales, como así con el Hospital de Belén con fondos de la minería. También adelantó que se va a concluir la obra del nosocomio de Antofagasta de la Sierra con fondos de las regalías.

En materia de infraestructura vial destacó que se está continuando con los trabajos en Ruta 43 que conecta Antofagasta con el límite a Salta, en abril se empieza con el asfaltado de la Cuesta de Zapata y que ya se abrieron 15 kilómetros desde Fiambalá hasta el Campo de Piedra Pómez.