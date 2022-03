Un nuevo local al aire libre llamado Modern Wharf Terrace abrirá sus puertas en Greenwich, Londres, el mes próximo. Una descripción en el sitio web oficial del lugar promete “vistas idílicas del horizonte de Canary Wharf a través del Támesis, DJs internacionales, comida callejera, cócteles y cerveza artesanal de barril de Brew By Numbers”. El local tendrá una fiesta de inauguración gratuita el 29 de abril desde las 17 hasta las 22hs. El operador de la sala, Alex Donald, dijo: “Estamos muy contentos de traer algunos de los mejores nombres de la música electrónica a este impresionante lugar en el Támesis.

“La terraza forma parte de la cervecería Brew By Numbers y sabía que tenía un enorme potencial para ser transformada en un local de música. Bailar al aire libre en Londres sigue siendo una rareza y lo estamos aprovechando al máximo con vistas panorámicas ininterrumpidas, sonido Funktion One y la mejor comida callejera”.

Tras el evento inaugural, se han programado otros centrados en la música electrónica para los próximos meses. Entre los artistas que se presentarán se encuentran Marcel Vogel, Nancie, Fabio, Terry Farley y Kevin McKay.

