Beyoncé ha contratado a la famosa DJ Honey Dijon para que le produzca nueva música, según los informes.

El periodista Gregory Ellwood dijo en Twitter que había “escuchado” que se planean dos tracks y al menos un video de la colaboración.

“He oído que Honey Dijon ha producido dos de los temas del nuevo álbum de Beyonce. al menos un vídeo en preparación. ni idea del sonido actual. …pero se espera una era de música House de Beyonce”, dijo.

Se ha señalado que Ellwood tiene buena data cuando se trata de información sobre los movimientos de Beyoncé. Fue uno de los primeros en dar la noticia de que la cantante aportaría el tema ‘Be Alive’ a la película King Richard.

Beyoncé confirmó que estaba trabajando en nueva música el pasado verano. “Llevo un año y medio en el estudio”, explicó. “A veces me lleva un año buscar personalmente entre miles de sonidos para encontrar el bombo o la caja adecuados. Un estribillo puede tener hasta 200 armonías apiladas”.

La estrella aún no ha publicado la continuación de su aclamado álbum ‘Lemonade’, que salió en 2016. En 2018 publicó “Everything Is Love”, su disco en colaboración con Jay-Z, y en 2020 el álbum visual “Black Is King”.

Ayer, interpretó una versión en directo de ‘Be Alive’ para abrir los premios de la Academia. Apareció desde las pistas de tenis de Compton -donde crecieron Serena y Venus Williams, cuyo padre es retratado en King Richard-.

Be Alive optaba a la mejor canción original en la ceremonia, siendo la primera vez que Beyoncé era nominada a un Oscar, pero perdió ante el tema de James Bond “No Time To Die” de Billie Eilish y Finneas.

