Víctor Hugo Rodríguez exige la firma de un convenio para que su hijo de 21 años continúe su tratamiento en Catamarca.

Un dramático reclamo se vive en la sede de OSEP, donde Víctor Hugo Rodríguez decidió encadenarse en la entrada de la obra social para exigir respuestas por el tratamiento de su hijo de 21 años, diagnosticado con autismo.

Rodríguez explicó que reclama la firma de un convenio entre OSEP y un centro terapéutico ubicado en calle Sarmiento, donde su hijo ya fue atendido y mostró una notable mejoría. Sin embargo, pese a los compromisos asumidos, la obra social aún no concreta el acuerdo.

“Me dijeron que a comienzos de abril esto ya iba a estar firmado, pero no cumplieron. Ayer quise hablar con el doctor Campazzo y se me escapó”, comentó.

Según contó, desde OSEP le ofrecieron como alternativa una derivación a Córdoba, opción que rechazó de plano. “Quieren sacarme del medio y mandarme allá. Yo no puedo dejar a mi hijo solo, tendría que irme a vivir con él. Es una locura”, cuestionó.