La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca confirmó que se dispuso otorgar un incremento del 15 por ciento en los montos que perciben becados, contratados y beneficiarios del programa Catamarca Ciudad Trabaja, mejora que se aplicará desde mayo, a partir de los pagos correspondientes al presente mes de abril.

Desde el municipio señalaron que la decisión, adoptada por el intendente Gustavo Saadi, responde al principio de equidad que el jefe comunal mantiene desde el inicio de su gestión, haciendo extensivos los aumentos que se acordaron con los trabajadores de planta al resto de los integrantes de la familia municipal.