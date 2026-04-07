Próximamente un joven chacarero viajará a Letonia.

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió a tres jóvenes estudiantes provenientes de Armenia, México y Brasil, quienes se encuentran en Catamarca en el marco del programa de intercambio Youth for Understanding (YFU), una institución dedicada establecer vínculos educativos y culturales entre diversos países del mundo y que trabaja en la provincia desde 2013.

En la reunión, el mandatario destacó la importancia de fortalecer los lazos internacionales a través de experiencias educativas que promueven el conocimiento de las culturas de los pueblos, el entendimiento mutuo y el crecimiento personal, además de la estrecha relación que se produce entre los estudiantes y las familias que los reciben.

Las jóvenes pasantes de la organización son Seve Akopian (Armenia), que tiene 28 años; Jimena García, de 25 años y oriunda de México que trabajó durante varios años en la Organización Naciones Unidas; y Gabriella Manhaes (Brasil), de 26 años y quien ya estuvo compartiendo otros encuentros de intercambio en Estados Unidos y Francia.

Durante la charla con el gobernador, las tres jóvenes pudieron dialogar acerca de sus motivaciones, sus extensas y riquísimas trayectorias en el ámbito académico y universitario, como así también el impacto de su arribo a la provincia de Catamarca.

Paralelamente, en el momento del encuentro con las estudiantes y los referentes de YFU en Catamarca, se destacó que próximamente un catamarqueño viajará hacia Letonia en el marco de estos intercambios. Se trata del joven Lautaro Figueroa Fontao, del departamento Fray Mamerto Esquiú, quien accedió a esta oportunidad al ganar la Beca Danny Godoy.

Acerca de YFU

YFU es una de las organizaciones educativas de intercambio sin fines de lucro más grandes y con muchos años de experiencia en todo el mundo. En Argentina fue fundada hace más de 50 años, y en Catamarca está presente desde el año 2013 bajo el lema “Hace del mundo tu Hogar”.