El sábado 28 de marzo, se llevó a cabo el encuentro inaugural de la Escuela para el Diaconado Permanente «San Lorenzo, Diácono» de la Diócesis de Catamarca, que tuvo como escenario la casa de las Hermanas del Verbo Encarnado, ubicada en la ciudad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

Estuvieron presentes en esta primera jornada, el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč; el padre Armengol Acevedo, director general; los sacerdotes Lucas Segura, coordinador académico, Julio Murúa, Diego Manzaraz, Víctor Vizcarra, Rogelio Suárez, Facundo Brizuela y Martín Melo; la Hna. Malena González Galván, de la Orden del Verbo Encarnado, y laicos que forman parte de la estructura organizativa de la institución, además de otros presbíteros que llegaron para acompañar el comienzo de esta importante iniciativa para la Diócesis de Catamarca.

Con alegría se recibió a los once candidatos al Diaconado Permanente, junto con sus esposas, pues se hizo hincapié en que la vocación a este ministerio que se identifica con el servicio, no es al margen o excluyendo la vida matrimonial, incluso las esposas pueden participar en los momentos de formación teológica, y habrá otras instancias exclusivas para ellas también.

Luego de la celebración eucarística, presidida por el Obispo, se realizó la presentación del cronograma de formación del primer año y las cuestiones metodológicas.

Las charlas de formación estuvieron a cargo del padre Martín Melo, quien ofreció una introducción a la vida espiritual; y del padre Facundo Brizuela, quien se refirió a la importancia de la madurez afectiva, ya que está contemplado un trabajo de formación humana integral con los candidatos.

En la oportunidad, se dio a conocer la lista de los directores espirituales y se designó al tutor que acompañará a cada uno de los postulantes, que iniciaron el primer año o año propedéutico en el que se busca profundizar el discernimiento vocacional.