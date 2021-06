Importantes páginas y portales de Internet han estado caídos durante más de una hora este mediodía debido a un fallo del servidor Fastly, entre ellos importantes sitios web como Amazon, Twitch o Reddit o medios de comunicación como The New York Times, The Verge o Gizmodo.

Así lo han reportado los usuarios en las redes sociales e incluso los mismos portales. DownDetector listaba también Twitter como una de las plataformas que estaba sufriendo problemas, especialmente a la hora de cargar las imágenes.

Breaking: the internet. Huge parts of the web are currently offline, including Reddit, Twitch, and (regrettably) The Verge. We’ll keep you posted 👍 — The Verge (@verge) June 8, 2021

“Una gran interrupción se ha extendido por Internet, dejando offline a muchos sitios populares, incluidos Amazon, Twitch y Reddit“, decía The Verge en un comunicado de prensa que ha emitido a través de un documento de Google, al estar su web caída. Algo curioso sobre este comunicado: el medio se ha olvidado de desactivar la edición en Google Docs y los usuarios no han tardado nada en agregar sus propios comentarios al documento, incluida la frase “Todos pueden escribir para The Verge ahora”.

No solo The Verge estaba experimentando problemas: se han desconectado una gran cantidad de sitios de noticias, incluidos CNN, The New York Times, The Guardian, Vice, Gizmodo o The Financial Times. En España medios como El Mundo, Diario As y El Periódico han vivido los mismos fallos.

Otros portales como la web del Gobierno británico, Spotify, Vimeo o Shopify también han estado caídos durante el tiempo que ha durado la interrupción.

Uno de los mensajes que más aparecía es ‘Error 503 service unavailable’, que es el error que salía al intentar acceder a las páginas caídas.

Cuando grandes interrupciones como esta afectan a gran parte de Internet, generalmente se debe a algún proveedor de servicios central. En este caso, parece que la causa del problema se debe a una empresa llamada Fastly, que proporciona servicios de red de entrega de contenido a muchos sitios web.

En torno a las 12 hora peninsular española Fastly ha comunicado fallos de conexiones. A las 12:26h, informaban de que seguían “investigando este problema” y un mensaje a las 12:44h decía que se había “identificado el problema” y se estaba “implementando una solución”.

A las 12:57h han explicado que “se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución” y que los clientes podrían “experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales”.

Actualizaciones del estado de los fallos. Fastly

