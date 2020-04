14 abril, 2020 20:28

Roger Jason Stone, consultor político y estratega estadounidense, cree que Bill Gates creó el coronavirus “para promover vacunas y microchips”.

Un exasesor del presidente Donald Trump, dijo que Bill Gates podría estar detrás de la creación del coronavirus para lograr fines económicos. Uno de los objetivos sería promover la implantación de microchips en las personas para identificar si han sido sometidos o no a una prueba de COVID-19.

“Si Bill Gates jugó algún papel en la creación y propagación de este virus, es tema abierto a un debate vigoroso. Tengo amigos conservadores que dicen que es ridículo y otros que dicen que no en absoluto”, dijo Roger Stone en una entrevista con el programa de The Answer, de 970 AM, tras ser consultado sobre las teorías de conspiración sobre el coronavirus.

El consultor, sugirió que el multimillonario “y otros globalistas” están utilizando el virus para promover “vacunas obligatorias y la implantación de microchips en las personas, para que sepamos si han sido sometidas a pruebas”, según consignó el diario New York Post.

La consulta hacia el exasesor de Donald Trump surgió luego de que en las últimas semanas se difundiera una teoría conspirativa en relación al cofundador de Microsoft, Bill Gates, en la que se asegura que el magnate está detrás de una serie de acciones que incluyen la creación del coronavirus.

Si embargo, Gates dijo que “es irónico” que apunten “a alguien que está haciendo todo lo posible para preparar al mundo” e invirtiendo miles de millones de dólares para luchar contra enfermedades infecciosas. “Estamos en una situación loca, por lo que habrá rumores locos”, recalcó el empresario.

La fundación Bill & Melinda Gates vienen advirtiendo sobre la aparición de una pandemia que desestabilice el mundo desde hace tiempo. También han criticado a los gobiernos por no estar los suficientemente preparados para hacerle frente a un panorama catastrófico en temas de salud, pero en hacer un gasto exorbitante en temas militares.

El filántropo aseguró que de haberse tomado las medidas necesarias a tiempo, el tratamiento para hacerle frente al coronavirus hubiera estado disponible en cuatro meses, los diagnósticos en un mes aproximadamente, y la vacuna antes del año. Sin embargo, con el panorama actual se espera que la vacuna no esté lista antes de los 18 meses.

Fuente: GML

