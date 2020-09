Música

Hace años Nirvana LLC tiene una pelea legal con Marc Jacobs por infracción de derechos de autor debido a que sin autorización, el diseñador de moda usó la icónica cara feliz de la banda en algunos de sus diseños.

Ahora, Robert Fisher, un diseñador gráfico de California se suma a la polémica asegurando que él es el creador del mítico logo y no Kurt Cobain.

Según informó Billboard, el pasado 13 de septiembre Fisher presentó una acción legal para intervenir el caso. En sus declaraciones, contó que trabajó con Nirvana en el diseño del disco Nevermind (1991) cuando el era el director de arte en el sello discográfico Geffen. Luego, el grupo lo convocó para diseñar una remera para un tour. Así, llegó a la idea de la icónica cara feliz, la cual se envió a la oficina de derechos de autor después de hacer varios bocetos.

“Desde que lo dibujé, quiero que me conozcan como el tipo que lo dibujó. Es tan simple como eso (…) No creo que sea justo que intenten quitar un copyright y digan que Kurt lo hizo”, explicó Fisher en una entrevista con Los Angeles Times, en donde aclaró que no busca recibir dinero por los últimos 29 años del uso del logo pero que si le interesaría ser recompensado en el futuro.

Por su parte, el abogado de Nirvana LLC, Bert H. Deixler, afirmó que las acusaciones del diseñador no tienen fundamentos legales y que serán “desafiadas vigorosamente”.

“Esto tiene muy poco que ver con Nirvana la banda”, dijo la abogada de Fisher, Inge De Bruyn. “Se trata de dos estructuras corporativas que ganan millones con un diseño que ninguna de ellas creó ni pagó”.

Yamila Pagani