Qué trámites hacer para oficializar la pareja

Hay trámites que se pueden realizar para oficial una pareja, y de esta forma acceder a los beneficios que se otorgan tras realizarlo.

En el Registro de las Personas se pueden llevar a cabo dos trámites que significa oficializar una pareja. Esto lleva consigo una serie de beneficios, y en nuestro país son dos los que se pueden hacer: el matrimonio y la unión civil/convivencial. Ambas tienen significaciones distintas y beneficios distinguidos.

Por un lado, el trámite del matrimonio se trata de un trámite legal entre dos personas que luego de convertise en esposo se acceden a diversos derechos como compartir los aportes de la obra social, proteger la vivienda como bien de familia, acceder a una pensión si alguno de los dos fallece.

También se puede elegir el régimen de bienes, siendo de comunidad que todo es de los dos y de separación el cual indica que cada uno es dueño de lo suyo; esto se debe realizar en el momento de contraer el enlace.

Requisitos para realizar la unión de matrimonio:

Solicitar turno en el Registro de las Personas

Tener el DNI actualizado de las dos personas

Declarar el régimen de bieneas

Si tiene hijos presentar las partidas de nacimiento, original y copia legalizada

Se necesitan dos testigos de la unión. Ambos mayores de 18 años con DNI

Presentar los análisis prenupciales pedidos por el Registro

Justificar el estado civil

La segunda opción se trata de la unión civil/convivencial, la cual se realiza tras dos años o más de convivencia de la pareja y lo que se obtiene a parte de ella es que ambos pueden unificar los aportes de la obra sociales, proteger la vivienda como bien de familia y acceder a una pensión en caso de fallecimiento de alguno de los dos. En cuanto a los bienes no son gananciales y no otorga derechos de herencia, a no ser que haya testamento.

En esta unión, se puede realizar un pacto de convivencia en el que se establece los bienes patrimoniales y la separación en caso de ruptura.

Requisitos para realizar la unión civil/convivencial:

Solicitar turno en el Registro de las personas

Presentar los DNI actualizados

Comprobar la convivencia con DNI de testigos o si se tiene hijos, presentar partida de nacimiento orginal y copia legalizada

Presentar el pacto de convivencia, si se realizó

Dos testigos mayores de 18 años con DNI

Comprobar el estado civil

