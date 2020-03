La agencia internacional Reuters ha informado de que una serie de cibercriminales intentaron un ataque contra la Organización Mundial de la Salud a principios de este mes. Según dijo un alto funcionario de la agencia a este medio, ha habido “un aumento de más de dos veces” en los ciberataques.

El director de seguridad de la información de la OMS, Flavio Aggio, explicó que “la identidad de los ‘piratas informáticos’ no estaba clara” y también tranquilizó asegurando que “el esfuerzo no tuvo éxito”. No obstante, advirtió que “los intentos de ataque contra la agencia y sus socios se han disparado mientras luchan por contener el coronavirus”.

Un experto en ciberseguridad afincado en Nueva York fue quien alertó a la agencia de noticias sobre la actividad sospechosa hacia la OMS: alrededor del 13 de marzo, identificó cómo un grupo de cibercriminales que había estado siguiendo activó un sitio malicioso que imitaba el sistema de correo electrónico interno de la OMS.

Si bien no pueden confirmar quién estaba detrás, fuentes informadas sobre el asunto sospechan de un grupo avanzado de criminales en Internet conocido como ‘DarkHotel’, que ha estado llevando a cabo operaciones de ciberespionaje desde al menos 2007.

Por su parte, el director de seguridad de la información de la OMS confirmó este intento de ataque, dirigido a robar contraseñas de los empleados de varias agencias. Subrayó que los mensajes enviados a las direcciones de correo electrónico no fueron devueltos.

Aumento de los ataques

“Ha habido un gran aumento en la focalización de la OMS y otros incidentes deciberseguridad”, indica Aggio. “No hay cifras concretas, pero los intentos de compromiso contra nosotros y el uso de las suplantaciones -de la OMS- para atacar a otros se han más que duplicado”.

La OMS publicó una alerta el mes pasado advirtiendo de que los cibercriminales se están haciendo pasar por la agencia para robar dinero e información sensible a los usuarios, valiéndose de este delicado momento de crisis sanitaria.

En estos momentos, se configuran diariamente unos 2.000 sitios web con temática sobre el COVID-19, “muchos de ellos obviamente maliciosos”, asegura el neoyorquino experto en ciberseguridad.