La modelo Emily Ratajkowski decidió cambiarse de peinado y optó por uno de los tendencia de esta temporada: pelo corto pixie y un poco rizado.

Debido a la cuarentena por coronavirus necesitamos entretenernos con cualquier cosa. El no salir aburre a las personas y buscan cualquier cosa con la cual divertirse o pasar el rato. Este es el caso de la modelo Emily Ratajkowski, quien se encuentra en su casa de Nueva York, y decidió cambiar de look.

Anteriormente la joven de 28 años tenía una melena larga y perfecta que muchas personas envidiaban. La actriz, quien también es muy creativa, decidió dar un total giro a su imagen y eligió uno de los peinados tendencia de este 2020: el pelo corto pixie. Kaia Gerber es una de las celebridades que también eligió este tipo de peinado.

Sin embargo, Emily Ratajkowski le dio su propio toque al look ya que el suyo es rizado y con un tinte degradado que deja las raíces en su color original y el resto en castaño cobrizo. La modelo mostró su nuevo peinado a través de las historias de Instagram pero no aclaró si es real o se trata de una peluca o un filtro.

Por ahora no confirmó nada pero horas antes de mostrar el “cambio” se la vio por La Gran Manzana con su look de siempre. Lo cierto es que a la modelo le gusta provocar y sorprender a sus fanáticos en las redes sociales por lo que no hay que tener nada descartado.

Emily Ratajkowski está decidida a probar nuevos looks, por lo menos a tener ideas de cómo le quedan, y una prueba de ello es una imagen que compartió es sus historias de Instagram, antes de publicar las fotos con el corte pixie rizado, en la que se la ve con una melena rubia, editada por un filtro.

Emily Ratajkowski y una larga melena rubia, editada por un filtro

Sea un cambio de look real o no, lo cierto es que la modelo, empresaria y actriz estadounidense ha logrado captar la atención de sus seguidores y fanáticos al mostrar cómo le quedan ciertos tipos de peinados. En los próximos días se sabrá si optó por el peinado corto pixie o no.

