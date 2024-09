Música

U2 anunció el lanzamiento de How To Re-Assemble An Atomic Bomb, un álbum paralelo de su disco del 2004 con canciones nuevas e inéditas. Además, How To Dismantle An Atomic Bomb fue remasterizado por primera vez, para una edición especial del 20.° aniversario, que incluye la canción adicional “Fast Cars”. Estará disponible como lanzamiento digital dual el 22 de noviembre.

La banda irlandesa adelantó “Country Mile” y “Picture Of You (X + W)”, extraídas de las sesiones originales de How To Dismantle An Atomic Bomb.

How To Re-Assemble An Atomic Bomb contiene 10 temas de la época de grabación de su disco ganador de ocho premios Grammy.

The Edge declaró: “Para esta edición de aniversario, revisé mi archivo personal para ver si había alguna joya inédita y me tocó la lotería. Elegimos diez que realmente nos llamaban la atención. Aunque en ese momento dejamos estas canciones de lado, con el beneficio de la retrospectiva reconocemos que nuestros instintos iniciales sobre que serían candidatas para el álbum eran correctos, estábamos en lo cierto”.

El undécimo álbum de estudio de U2, fue publicado el 22 de noviembre de 2004, llegó al número 1 en 34 países de todo el mundo, y contiene algunas de las canciones más importantes de la banda de principios de la década de 2000, incluidas “Vertigo”, “All Because Of You” y “City Of Blinding Lights”.